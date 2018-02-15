«Зенит» объявил о трансферах Оздоева и Набиуллина

Питерскийна своем официальном сайте объявил о переходе двух игроков

Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Эльмир Набиуллин подпишут с петербургским клубом контракты на 4,5 года.

Ранее сообщалось, что за 22-летнего игрока обороны «Зенит» заплатит 4,5 миллиона евро, а за 25-летнего Оздоева – 3,3 миллиона.

В этом сезоне Набиуллин провел 15 матчей в клубных турнирах и забил один мяч, на счету Оздоева 21 матч, один гол и две результативные передачи.