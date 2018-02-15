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    «Зенит» объявил о трансферах Оздоева и Набиуллина

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    Эльмир Набиуллин, Вячеслав Малафеев и Магомед Оздоев
    На фото:Эльмир Набиуллин, Вячеслав Малафеев и Магомед Оздоев
    Питерский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о переходе двух игроков «Рубина».

    Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Эльмир Набиуллин подпишут с петербургским клубом контракты на 4,5 года.

    Ранее сообщалось, что за 22-летнего игрока обороны «Зенит» заплатит 4,5 миллиона евро, а за 25-летнего Оздоева – 3,3 миллиона.

    В этом сезоне Набиуллин провел 15 матчей в клубных турнирах и забил один мяч, на счету Оздоева 21 матч, один гол и две результативные передачи.


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