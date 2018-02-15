«Ницца» — «Локомотив». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Ницца»: Walter Benitez, Marlon, Racine Coly, Malang Sarr, Бонфим Данте, Jean Michael Seri, Allan Saint-Maximin, Pierre Lees-Melou, Wylan Cyprien, Марио Балотелли, Alassane Plea.
«Локомотив»: Guilherme, Неманья Пейчинович, Владислав Игнатьев, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Мануэл Фернандеш, Александр Коломейцев, Игорь Денисов, Anton Miranchuk, Ари, Алексей Миранчук.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.