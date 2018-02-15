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    «Ницца» — «Локомотив». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ницца — Локомотив. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.02.2018)

    Ницца Локомотив
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    •  Ницца — Локомотив21:00
    В 21:00 Лига Европы. 1/16 финала начнётся матч «Ницца» — «Локомотив».

    Составы команд:

    «Ницца»: Walter Benitez, Marlon, Racine Coly, Malang Sarr, Бонфим Данте, Jean Michael Seri, Allan Saint-Maximin, Pierre Lees-Melou, Wylan Cyprien, Марио Балотелли, Alassane Plea.

    «Локомотив»: Guilherme, Неманья Пейчинович, Владислав Игнатьев, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Мануэл Фернандеш, Александр Коломейцев, Игорь Денисов, Anton Miranchuk, Ари, Алексей Миранчук.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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