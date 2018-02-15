«Боруссия Д» — «Аталанта». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Боруссия Д»: Роман Бюрки, Jeremy Toljan, Сократис Папастатопулос, Лукаш Пищек, Omer Toprak, Марко Ройс, Андре Шюррле, Кристиан Пулишич, Гонсало Кастро, Юлиан Вайгль, Миши Батшуайи.
«Аталанта»: Этрит Бериша, R.Toloi, Andrea Masiello, Mattia Caldara, Bryan Cristante, Remo Freuler, M.D.Roon, Hans Hateboer, Leonardo Spinazzola, Alejandro Gomez, Йосип Иличич.
Предыдущий матч соперников: «Боруссия Д» — «Аталанта» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.