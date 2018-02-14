Вернблум избежал наказания по итогам матча 16-го тура против «Локомотива

Контрольно-дисциплинарный комитетповторно рассмотрел эпизод матча 16-го тура чемпионата междус участием полузащитника «армейцев»

Повторное рассмотрение состоялось после обращения «Локомотива», который настоял на дисквалификации Вернблума за удар по лицу полузащитника Игоря Денисова.

КДК решил отказать «Локомотиву», о чем сообщил глава комитета Артур Григорьянц, передает «Чемпионат».

«В соответствии с пунктом 4, ч. 1, ст. 53 и п. 1, ч. 1, ст. 52 Дисциплинарного регламента РФС в удовлетворении заявления ФК "Локомотив" принято решение отказать. Судья Карасев этот эпизод видел и расценил его игровым. Особая юрисдикция КДК действует только тогда, когда эпизод не замечен официальными лицами матча. Так происходит всегда», — сказал Григорьянц.

Матч «Локомотива» и ЦСКА в 16-м туре завершился вничью — 2:2.