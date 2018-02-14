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    «Реал Мадрид» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Реал Мадрид — ПСЖ: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.02.2018)

    Реал Мадрид ПСЖ
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    •  Реал Мадрид — ПСЖ22:45
    В 22:45 в 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся матч «Реал Мадрид» — «ПСЖ».

    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «ПСЖ» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Мадрид»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Мадрид» — «ПСЖ». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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