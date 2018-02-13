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    Милоевич: Оборона ЦСКА — одна из сильнейших в Европе

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    Владан Милоевич
    На фото:Владан Милоевич
    Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА (0:0).

    «Я доволен нашей игрой, большей ее частью. Как у нас, так и у ЦСКА была зимняя пауза. Как вы знаете, между товарищескими и официальными встречами большая разница.

    Мы ожидали увидеть соперника именно таким, как увидели его сегодня – с тремя игроками в обороне. Единственное, Вернблум снова действовал на позиции защитника.

    Также у ЦСКА теперь есть Муса, который абсолютно точно был нужен команде. Мы ожидали непростого матча, но это лишь одна половина противостояния.

    Я все еще думаю, что ЦСКА – фаворит нашей пары, это очень серьезная команда. Однако и мы сегодня показали качественный футбол.

    Мы создали несколько моментов, но я уже говорил, что оборона ЦСКА – одна из самых сильных в Европе. Если бы еще играл и Игнашевич... Кроме того, у соперника есть Игорь Акинфеев, который показал высочайший класс.

    Головин отличный, очень способный игрок, но помимо него есть другие высококлассные игроки, которые могут его заменить», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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