Милоевич: Оборона ЦСКА — одна из сильнейших в Европе

Главный тренер «Црвены Звезды»подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА (0:0).

«Я доволен нашей игрой, большей ее частью. Как у нас, так и у ЦСКА была зимняя пауза. Как вы знаете, между товарищескими и официальными встречами большая разница.

Мы ожидали увидеть соперника именно таким, как увидели его сегодня – с тремя игроками в обороне. Единственное, Вернблум снова действовал на позиции защитника.

Также у ЦСКА теперь есть Муса, который абсолютно точно был нужен команде. Мы ожидали непростого матча, но это лишь одна половина противостояния.

Я все еще думаю, что ЦСКА – фаворит нашей пары, это очень серьезная команда. Однако и мы сегодня показали качественный футбол.

Мы создали несколько моментов, но я уже говорил, что оборона ЦСКА – одна из самых сильных в Европе. Если бы еще играл и Игнашевич... Кроме того, у соперника есть Игорь Акинфеев, который показал высочайший класс.

Головин отличный, очень способный игрок, но помимо него есть другие высококлассные игроки, которые могут его заменить», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».