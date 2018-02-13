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    «Ювентус» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Ювентус — Тоттенхэм (13.02.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Ювентус Тоттенхэм
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    •  Ювентус — Тоттенхэм22:45
    В 22:45 в 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся матч «Ювентус» — «Тоттенхэм».

    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Ювентус» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Тоттенхэм»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ювентус» — «Тоттенхэм». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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