Гончаренко: ЦСКА не доводил атаки до логического завершения

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после гостевого первого матча 1/16 финала Лиги Европы против(0:0).

«Понятно, что счет 0:0, и решится все в Москве. Исходя из того, как развивалась игра, у меня есть претензия к нашей группе атаки.

Очень много мячей потеряли на подходах к штрафной. В таком случае всегда есть риск пропустить контрвыпад.

Пусть происходило это не так часто, но мастерство наших нападающих позволяет наносить удары. А мы не доводили наступления до логического завершения.

В защите действовали мы в целом неплохо. Было напряжение во время стандартных положений, но оно присуствовало как у нас, так и у "Црвены Звезды". Нам удалось связать атакующих игроков соперника, чтобы пропускать меньше атак.

Что касается Понтуса, считаю, что он сыграл хорошо. Может, нужно получше и быстрее начинать атаки.

Кучаев – это более атакующий вариант. Набабкин – более оборонительный. Исходя из результата тренировок, приняли такое решение.

В целом я доволен игрой Кучаева, за исключением нескольких эпизодов при обороне. Но какие-то ошибки неизбежны, учитывая, что он не так много играл слева.

Головин пропустит ответный матч из-за желтой карточки. Конечно, это потеря. Он наш основной футболист, делает много креативных вещей в центре поля. Постараемся его заменить.

От травм и дисквалификаций никто не застрахован. Тем не менее, в том эпизоде, когда он получил карточку, считаю, с его скоростью не нужно было делать тот подкат. Достаточно было просто добежать эпизод.

Учитывая матчи "Црвены Звезды" в Лиге Европы, эта команда умеет хорошо обороняться. Наверное, еще более показательными были игры в отборочных этапах, когда "Спарта" и "Краснодар" получали контрвыпады.

Думаю, такую же игру, как в последние 20-25 минут, мы увидим в Москве. Нам же надо действовать впереди активнее и острее.», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».