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    Эмери: Мы готовы выиграть завтрашний матч у «Реала»

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    Унаи Эмери
    На фото:Унаи Эмери
    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери высказал мнение о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    «Предстоящая игра — настоящая возможность для нас. Мы хотим продолжать расти и теперь сыграем матчей плей-офф против чемпионов Европы, против 11-кратных чемпионов.

    Так что это хороший шанс показать, кто мы, где находимся и куда хотим забраться.

    Нам противостоит рекордсмен этого турнира. Исторически "Реал" — лучшая команда в Лиге чемпионов. Мы уважаем как игроков "Реала", так и мадридский коллектив в целом.

    Уверен, мои футболисты смогут проявить свои сильные качества. Мы готовы выиграть этот матч», — передает слова Эмери официальный сайт УЕФА.

    Добавим, что встреча пройдет 14 февраля на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Все порешают личности«Реал Мадрид» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 Лиги чемпионов 14 февраля
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