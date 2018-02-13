Эмери: Мы готовы выиграть завтрашний матч у «Реала»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»высказал мнение о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против

«Предстоящая игра — настоящая возможность для нас. Мы хотим продолжать расти и теперь сыграем матчей плей-офф против чемпионов Европы, против 11-кратных чемпионов.

Так что это хороший шанс показать, кто мы, где находимся и куда хотим забраться.

Нам противостоит рекордсмен этого турнира. Исторически "Реал" — лучшая команда в Лиге чемпионов. Мы уважаем как игроков "Реала", так и мадридский коллектив в целом.

Уверен, мои футболисты смогут проявить свои сильные качества. Мы готовы выиграть этот матч», — передает слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет 14 февраля на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22:45 по московскому времени.