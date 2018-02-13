Муса выйдет в стартовом составе ЦСКА в Белграде

Главные тренерыобъявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Йовичич, Дональд, Крстичич, бен Набуан, Радоньич, Пешич.

Запасные: Супич, Рачич, Срнич, Аджич, Бабич, Милияш, Гобелич.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Вернблум, Васин, Фернандес, Кучаев, Головин, Дзагоев, Натхо, Витиньо, Муса.

Запасные: Помазун, Набабкин, Игнашевич, Миланов, Бистрович, Гордюшенко, Чалов.

У ЦСКА на поле выйдет вернувшийся в команду Ахмед Муса.

Матч начнется в 20:00 на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Ответная игра состоится 21 февраля в 20:00.

LiveSport.Ru ранее подготовил прогноз на матч. За его ходом можно будет следить из онлайна тут.