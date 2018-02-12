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    «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны

    Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»

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    «МЮ» потерпел второе поражение за три тура
    «МЮ» потерпел второе поражение за три тура
    В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «Ньюкаслу» (0:1). Эта сенсация не осталась незамеченной СМИ.

    «МЮ» по-прежнему не может решить проблему Погба

    «Подписание Алексиса Санчеса, похоже, никак не решило проблему [лучшей позиции для] Поля Погба. Возможно, со временем появится способ, с помощью которого все дорогие звезды "МЮ" смогут играть вместе, но пока что его не удалось найти. Французский полузащитник остается огромным разочарованием, хотя и отличается невероятным талантом и способностью к умелым действиям, тем не менее, не имеет очевидной роли в схеме 4-2-3-1: ему не хватает контроля, как продолжает утверждать Грэм Сунесс, чтобы играть глубже, но он слишком зависит от пространства впереди, чтобы действовать на позиции под центрфорвардом», — пишет на страницах The Guardian Джонатан Уилсон.

    «В этом поединке его касания были слишком тяжелы, передачи — неточны, и он постоянно поддавался соблазну не усложнять игру, посему не удивительно, что его заменили, как только "Ньюкасл" вышел вперед. Тем временем, приход Санчеса не особо помог Ромелу Лукаку, а также испортило форму Антони Марсьяля, который потерял ширину в действиях после ухода на правый фланг, и Джесси Лингарда, ушедшего с поля вместе с Погба», — убежден автор.

    «Данный дуэт, которые придавал "Юнайтед" атакующей живости, другими словами, похоже, был сбит с толку появлением еще одного исполнителя в нападении. Последние секунды матча прошли в напряжении для фанатов хозяев, но команда с таким статусом и амбициями, как "МЮ", должна была продемострировать более утонченный способ атаковать, нежели просто забрасывать мяч в чужую штрафную».

    Матич подвел гостей

    «Главной проблемой был [другой центрхав манкунианцев] Неманья Матич, который кроме великолепного разрезающего паса в первом тайме на Марсьяля, был ужасен. Другая его передача — на несколько метров, которая теоретически адресовалась Антонио Валенсии, но закончилась аутом — стала лучшим презентацией его дня. В одном из моментов во второй половине игры Фил Джонс крикнул на кого-то из полузащитников (Лингарду или Матичу, трудно понять, кому именно) из-за того, что те не накрывают убегающих соперников, что делало оборону "Красных Дьяволов" уязвимой — даже издалека можно было увидеть красное лицо защитника гостей», — пишет в материале на портале ESPN Ник Миллер.

    «Роль серба — бесспорно самая значимая в этой команде "Юнайтед", потому что схема 4-3-3 позволяет получать большее от Погба, Лукаку и, пожалуй, Санчеса тоже. Для ее работы им необходим классный опорный хавбек, но после хорошего начала своей карьеры на "Олд Траффорд" сейчас Матич этим не отличается. Пока "МЮ" не решит эти проблемы в центре поля, любые надежды настичь "Манчестер Сити" в следующем сезоне кажутся маловероятными».

    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» на выезде

    «МЮ» также нужно что-то сделать с обороной

    «В то время, как Джонс привлек все внимание своим невообразимым автоголом в поединке против "Тоттенхэма" на "Уэмбли", нырок Криса Смоллинга, который привел стандарту и, как следствие, голу в ворота манкунианцев, характеризует свежее поражение клуба. И пока в последние два года "Юнайтед" подписывает звезду за звездой в свою атаку, есть явная необходимость решить проблемы с качеством игры без мяча», — считает в материале на портале Goal.com Крис Воакс.

    «То, что Матича и Погба заменили во втором тайме многое говорит об их форме в последнее время, и это не совпадение, что ошибок в обороне стало больше с тех пор, как эта пара сдала в игре. В тех случаях, когда атака команды не может показать себя во всей красе, слишком очевидной стала настоящая проблема в обороне. "Дьяволам" нужно серьезно заняться защитой, если они все-таки собираются стать настоящим претендентом на титул».

    Неприступный «Ньюкасл» для Моуринью

    «Что-то происходит с Жозе Моуринью в Тайнсайде — нечто, что трудно объяснить. Здесь он никогда не выигрывал матч Премьер-лиги — как будто он до сих пор в восторге от своего бывшего учителя сэра Бобби Робсона", — отмечает на страницах The Telegraph Люк Эдвардс.

    'Поздний Робсон любил португальца — его личность, его преданность и страсть, и он зауважал его мнение по поводу футбольных аспектов. Эти чувства влияния и уважения, были взаимны. Сэр Бобби никогда не уставал говорить своему молодому помощнику, насколько особенным является Ньюкасл, что в нем течет черно-белая кровь, и это уникальное место, чтобы играть и смотреть игру', — вспоминает автор.

    'Это явно возымело эффект на Моуринью. Он не вел себя уважительно по отношению ко многим людям в своей карьере, но как переводчик сэра Бобби, а затем его помощник в Порту и Барселоне, он все еще улыбается всякий раз, когда упоминается человек, которого он по-прежнему называют мистером Робсоном.'.

    Вспышка с фланга«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 27-го тура английского чемпионата по футболу 11-го февраля
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