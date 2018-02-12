Манчини: Кокорин может дорасти до одного из топ-клубов Европы

Главный тренеротметил прогрессв 2017 году.

«Кокорин – уже игрок высочайшего уровня, у него задатки чемпиона. Ему просто нужно прогрессировать с тем же темпом, что и в 2017 году, потому что это тот год, когда его футбольные навыки повысились невероятно, и он начал играть намного лучше», — цитирует Манчини «Спорт-Экспресс».

«Если его прогресс продолжится, мы сможем увидеть его в одном из топовых клубов Европы», — подытожил итальянский специалист.

Маммана считает Кокорина лучшим нападающим в России

В текущем сезоне на счету Кокорина 20 матчей и 10 голов за «Зенит» в РФПЛ, а также 9 матчей и 8 голов в Лиге Европы.