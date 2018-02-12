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    «Динамо» расторгло контракт с Тиамом

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    Хали Тиам
    На фото:Хали Тиам
    Московское «Динамо» расторгло арендное соглашение с полузащитником Хали Тиамом по обоюдному согласию сторон, сообщает ТАСС.

    Футболист вернется в венгерский МТК, которому принадлежат права на сенегальца. При этом венгерский клуб также пока не заинтересован в игроке и будет искать ему новую команду. Одним из вариантов является аренда в азербайджанский «Нефтчи».

    «Бело-голубые» взяли Тиама в аренду в летнее трансферное окно. Он провел за «Динамо» шесть матчей в чемпионате России, в которых результативными действиями не отметился.

    Тиам стал шестым игроком, с которым москвичи расстались зимой. Ранее команду покинули Павел Погребняк, Вандерсон, Сергей Нарубин, Фатос Бечирай и Сергей Терехов.

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