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    «Депортиво» — «Бетис»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Депортиво — Бетис: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.02.2018)

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    •  Депортиво — Бетис23:00
    В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Депортиво» — «Бетис».

    Последний матч между собой: «Бетис» — «Депортиво» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Депортиво»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Депортиво» — «Бетис». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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