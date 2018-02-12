«Челси» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Челси»: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Andreas Christensen, Сесар Аспиликуэта, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Педро Родригес, Victor Moses, Davide Zappacosta, Оливье Жиру.
«Вест Бромвич»: Бен Фостер, Киран Гиббз, Джонни Эванс, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Мэтт Филлипс, Крис Брант, Гарет Барри, Гжегож Крыховяк, Хосе Саломон Рондон, Дэниэл Старридж.
Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Челси» 0:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 1:0.