«Челси» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 1:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

В 23:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

«Челси» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу 12 февраля

Некрепкие ноги «Челси» или два гола

Некрепкие ноги «Челси» или два гола «Челси» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу 12 февраля

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