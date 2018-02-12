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    «Челси» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Челси — Вест Бромвич. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.02.2018)

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    •  Челси — Вест Бромвич23:00
    В 23:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Челси» — «Вест Бромвич».

    Составы команд:

    «Челси»: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Andreas Christensen, Сесар Аспиликуэта, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Педро Родригес, Victor Moses, Davide Zappacosta, Оливье Жиру.

    «Вест Бромвич»: Бен Фостер, Киран Гиббз, Джонни Эванс, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Мэтт Филлипс, Крис Брант, Гарет Барри, Гжегож Крыховяк, Хосе Саломон Рондон, Дэниэл Старридж.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Челси» 0:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 1:0.

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