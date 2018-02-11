«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Ньюкасл»: Martin Dubravka, Пол Дамметт, Джамаал Ласселс, F.Lejeune, Деандре Йедлин, Джонджо Шелви, Мохамед Диаме, Мэтт Ритчи, Kenedy, Ayoze Perez, D.Gayle.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Antonio Valencia, Поль Погба, Алексис Санчес, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Nemanja Matic, Ромелу Лукаку.
Предыдущий матч соперников: «Бордо» — «Амьен» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.