«Вест Хэм» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Хэм»: Адриан, Аарон Крессвел, Пабло Сабалета, Джеймс Коллинз, Анджело Огбонна, Марко Арнаутович, Шейку Куйяте, Марк Нобл, Жоау Мариу, Майкл Антонио, Хавьер Эрнандес.
«Уотфорд»: O.Karnezis, Себастьян Прёдль, Эдриан Мариаппа, Хосе Холебас, Дарил Янмат, A.Doucoure, Marvin Zeegelaar, Этьен Капуэ, Херард Деулофеу, Трой Дини, Richarlison.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Вест Хэм» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 1:0.