«Вест Хэм» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 1:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 10 февраля

Удастся ли «Вест Хэму» сравняться с «Уотфордом» по очкам?

Удастся ли «Вест Хэму» сравняться с «Уотфордом» по очкам? «Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 10 февраля

Читайте по теме

Конте под угрозой отставки Реакция прессы на матч «Уотфорд» — «Челси»

АПЛ. «Арсенал» уступил «шпорам», «МанСити» принимает «Лестер», «МЮ» в Ньюкасле Подробности матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу

Популярное в сети

Это интересно

«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правду

Лучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу

«Спартак» празднует победу в Суперкубке

Радость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото

Футбольная революция Федуна

Изучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»

«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в Манчестере

Манчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой

Свадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой Рокуццо

В аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира

Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?

В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн

Из Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеру

Реакция СМИ на уход легендарного форварда

В окружении медных труб

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?

Кака: From hero to zero

Вспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»