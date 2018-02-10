Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Арсеналом»

Единственный гол был забит на 49-й минуте. Дэвис с левого фланга с левой же ноги навесил к линии вратарской, Гарри Кейн прыгнул и головой вколотил мяч в дальний угол ворот гостей, поймав Чеха на противоходе.
После этого матча «Тоттенхэм» на 3-м месте — 52 очка, а «Арсенал» на 6-м месте — 45 очков.
Чемпионат Англии. 27-й тур
«Тоттенхэм» — «Арсенал» — 1:0 (0:0)
Гол: Кейн, 49.«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Триппьер, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Эриксен, Дайер, Дембеле, Алли (Ваньяма, 85), Сон Хын Мин (Ламела, 70), Кейн.«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Джака (Уэлбек, 86), Эль-Ненни (Ляказетт, 65), Уилшир, Озил, Мхитарян (Ивоби, 65), Обамеянг.Предупреждения: Мустафи, 73. Ламела, 79. Дайер, 90+5.