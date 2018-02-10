Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Арсеналом»

Лондонскийодержал домашнюю победу над столичным(1:0) в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги.

Единственный гол был забит на 49-й минуте. Дэвис с левого фланга с левой же ноги навесил к линии вратарской, Гарри Кейн прыгнул и головой вколотил мяч в дальний угол ворот гостей, поймав Чеха на противоходе.

После этого матча «Тоттенхэм» на 3-м месте — 52 очка, а «Арсенал» на 6-м месте — 45 очков.