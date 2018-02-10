«Сток Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Сток Сити»: Джек Батлэнд, Moritz Bauer, Эрик Питерс, Курт Зума, Райан Шоукросс, Джо Аллен, Даррен Флетчер, Badou Ndiaye, Эрик Шупо-Мотинг, Маме Бирам Диуф, Шердан Шакири.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, G.Bong, Льюис Данк, Эсекьель Скелотто, Шейн Даффи, Dale Stephens, Pascal Gross, Jose Izquierdo, Соломон Марч, Дэви Проппер, Гленн Мюррей.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Сток Сити» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 0:1.