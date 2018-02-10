«Сток Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 0:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Челси» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу 12 февраля

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Некрепкие ноги «Челси» или два гола «Челси» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу 12 февраля

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