«Мидлсбро» — «Рединг». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Мидлсбро»: Даррен Рэндольф, G.Friend, D.Ayala, R.Shotton, Ben Gibson, G.Leadbitter, Джонатан Хаусон, Стюарт Даунинг, Patrick Bamford, Адама Траоре, Руди Жестед.
«Рединг»: Вито Манноне, Кристофер Гантер, Joey van den Berg, Liam Moore, T.Ilori, G.McCleary, Соне Алуко, Дэвид Эдвардс, Леандро Бакуна, Liam Kelly, Йон Дади Бодварссон.
Предыдущий матч соперников: «Рединг» — «Мидлсбро» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Мидлсбро» со счетом 3:0.