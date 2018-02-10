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    «Мидлсбро» — «Рединг». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Мидлсбро — Рединг. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.02.2018)

    Футбол Англии Мидлсбро
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    •  Мидлсбро — Рединг18:00
    В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Мидлсбро» — «Рединг».

    Составы команд:

    «Мидлсбро»: Даррен Рэндольф, G.Friend, D.Ayala, R.Shotton, Ben Gibson, G.Leadbitter, Джонатан Хаусон, Стюарт Даунинг, Patrick Bamford, Адама Траоре, Руди Жестед.

    «Рединг»: Вито Манноне, Кристофер Гантер, Joey van den Berg, Liam Moore, T.Ilori, G.McCleary, Соне Алуко, Дэвид Эдвардс, Леандро Бакуна, Liam Kelly, Йон Дади Бодварссон.

    Предыдущий матч соперников: «Рединг» — «Мидлсбро» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Мидлсбро» со счетом 3:0.

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