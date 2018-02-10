«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 2:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

В 18:00 в АПЛ начнётся матч

«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 10 февраля

Выиграет ли «Эвертон» у неуступчивого «Кристал Пэлас»?

Выиграет ли «Эвертон» у неуступчивого «Кристал Пэлас»? «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 10 февраля

Читайте по теме

Конте под угрозой отставки Реакция прессы на матч «Уотфорд» — «Челси»

АПЛ. «Арсенал» уступил «шпорам», «МанСити» принимает «Лестер», «МЮ» в Ньюкасле Подробности матчей 27-го тура чемпионата Англии по футболу

Популярное в сети

Это интересно

Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛ

Во что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?

Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017

Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года

Многодетный отец

В семье Криштиану Роналду прибавление — опять

«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство

Футболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»

Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018

Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года

Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018

Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018

Семейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди Зиданов

Через мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца

«Спартак» всем все доказал

Победа «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессы

Кака: From hero to zero

Вспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»