«Эвертон» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Эльяким Мангаля, Куко Мартина, Шеймус Коулман, Уэйн Руни, Тео Уолкотт, Идрисса Гейе, Гилфи Тор Сигурдссон, Tom Davies, Байе Умар Ниассе.
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Joel Ward, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Тимоти Фосу-Менса, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Эндрос Таунсенд, Джеймс Макартур, Alexander Soerloth, Кристиан Бентеке.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Эвертон» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 2:1.