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    Терентьев назвал «Зенит» особенным клубом

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    Денис Терентьев
    На фото:Денис Терентьев
    Защитник «Зенита» Денис Терентьев отметил, что не согласился бы перейти в другой клуб из «Ростова» летом 2017 года.

    «Это для меня определенный вызов. Если бы мне предложили переход любой другой российский клуб, я бы сто раз подумал, и, может быть, пожалел. Но когда зовет "Зенит"... Лично для меня это особенный клуб.

    Если бы я этот вызов не принял, я бы еще больше жалел, хотя и сейчас не жалею. Для меня это особенное решение. С семи лет я начал играть в "Смене". Помню, как мы приходили в буфет, где тетя Виолетта кормит тебя сосисками, слушали радио – как там наши играют?

    Помню атмосферу, когда идешь на стадион с отцом, садишься в троллейбус и люди вокруг искренне радуются. Сама атмосфера тогда была радужнее и искреннее», — цитирует Терентьева официальный сайт «Зенита».

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