Терентьев назвал «Зенит» особенным клубом

Защитник «Зенита»отметил, что не согласился бы перейти в другой клуб из «Ростова» летом 2017 года.

«Это для меня определенный вызов. Если бы мне предложили переход любой другой российский клуб, я бы сто раз подумал, и, может быть, пожалел. Но когда зовет "Зенит"... Лично для меня это особенный клуб.

Если бы я этот вызов не принял, я бы еще больше жалел, хотя и сейчас не жалею. Для меня это особенное решение. С семи лет я начал играть в "Смене". Помню, как мы приходили в буфет, где тетя Виолетта кормит тебя сосисками, слушали радио – как там наши играют?

Помню атмосферу, когда идешь на стадион с отцом, садишься в троллейбус и люди вокруг искренне радуются. Сама атмосфера тогда была радужнее и искреннее», — цитирует Терентьева официальный сайт «Зенита».