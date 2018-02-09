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    Шатов: «Краснодар» интересовался мной давно

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    Олег Шатов
    На фото:Олег Шатов
    Новичок «Краснодара» Олег Шатов прокомментировал свой переход в состав «быков».

    «Краснодар» интересовался мной давно, еще когда я выступал за «Урал». В последний раз это случилось в январе. Когда я узнал, что не лечу на сбор с «Зенитом», на моих агентов вышли представители «Краснодара» и сказали, что хотят видеть меня в своей команде. Было очень приятно это слышать«, — сказал Шатов в интервью пресс-службе "Краснодара".

    "У меня уже есть семья. Конечно, принимал решение вместе родными и близкими. Все вместе пришли к выводу, что нужно начать новый этап в карьере", — отметил полузащитник.

    "Знаю многих ребят из 'Краснодара' по молодежным сборным, по национальной. Играл в одной команде со Смоловым, в молодежке — с Крицюком и Петровым. Знаю Газинского, Шишкина, Янбаева. В общем, многих ребят", — также сказал Шатов.

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    Напомним, Шатов перешел в "Краснодар" на правах аренды на полгода с последующим правом выкупа за 5 миллионов евро.

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