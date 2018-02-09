Семин: Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся

Главный тренер «Локомотива»подвёл итоги контрольного матча с норвежским «Стрёмсгодсета» (2:2) на сборе в Испании.

«Практически все футболисты провели по 90 минут. С "Ференцварошем" выйдет другая группа игроков. Потом определимся с состоянием футболистов и составом на первый матч с "Ниццей".

Замечания у меня в первую очередь по пропущенным голам. Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся.

Я бы даже не назвал это ошибками — скорее, потеря концентрации. В субботу у этой группы футболистов восстановительный день, потом выходной. На следующей неделе команда будет свежее.

Из положительного — великолепный мяч забил Фернандеш. Два хороших момента было у Ари и Миранчука, который сыграл все 90 минут после небольшого повреждения.

Контрольные матчи проходят на фоне усталости, поэтому важно, что никто не травмировался», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Локомотива».