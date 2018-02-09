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    Руни заявил о желании тренировать «Эвертон»

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    Уэйн Руни
    На фото:Уэйн Руни
    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни заявил, что хотел бы стать тренером «ирисок» после окончания карьеры футболиста.

    «Больше всего после завершения карьеры игрока я хочу заниматься тренерской работой. Я бы с удовольствием остался в "Эвертоне" в роли помощника тренера или, возможно, однажды стал был главным тренером», — сказал Руни в интервью The Telegraph.

    «Если это не будет возможным, я буду изучать другие возможности. Но я решительно настроен на тренерскую работу», — также отметил нападающий.

    По словам Руни, уже со следующего сезона он хочет тренировать детскую команду: «Со следующего сезона я хотел бы проводить тренировочные занятия с "Эвертоном" U-14».

    Руни рассказал, когда у «Тоттенхэма» возникнет проблема с Кейном

    Напомним, прошлым летом Руни вернулся в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед».

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