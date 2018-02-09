Красножан долго не думал над предложением «Химок»

Новый главный тренер «Химок»прокомментировал свое назначение на пост.

«Когда есть свободное время, ты начинаешь задумываться, в каком регионе хочешь работать. И когда мне позвонили из "Химок", я долго не думал, так как анализ провел раньше.

В Подмосковье есть экономический и человеческий потенциал, хорошая инфраструктура. Теперь надо наполнить жизнью футбол.

Экс-наставник "Локомотива" возглавил "Химки"

В Премьер-лиге другой класс исполнителей. Организация поставлена по-другому. В "Химках", конечно, такого вопроса не стоит, но в других командах разница очевидна. На сегодняшний день стоит задача сохранение команды в ФНЛ. Не менее самой команды меня прельщает сам проект развития футбола в регионе», — приводит слова Красножана «Спорт-Экспресс».