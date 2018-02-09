Гатагов: Прикольно, что меня сравнили с Неймаром

Бывший полузащитник «Локомотива»прокомментировал слова экс-президента клуба Николая Наумова.

Ранее Наумов заявил, что клуб не стал подписывать Неймара, потому что Гатагов играл не хуже.

«Сейчас я без клуба. Пока хороших вариантов нет. Вот в кино снялся. "Тренер", фильм Данилы Козловского. Премьера будет в апреле. Сыграл футболиста команды. На какой позиции действую в кино? В атаке.

Достойных предложений нет. С "Левадией" у меня еще оставался год контракта. Но мы решили расторгнуть соглашение по обоюдному согласию. Появилось в жизни кино. Хотелось сосредоточиться на этом.

Наверное, Наумов, когда сравнивал меня с Неймаром, имел в виду, что на тот момент я был полезнее нашей команде. Наумов же сказал, что было боязно покупать за такие деньги молодого Неймара. Адаптация и все такое... Естественно, президент рисковал.

Наумов: 10 лет назад отказались от Неймара, Гатагов был получше

Не вписался бы Неймар, и что тогда? Видимо, президент хотел делать ставку на своих доморощенных игроков. Сравнение с Неймаром? Это уже история. Спокойно отношусь к таким вещам. Хотя интересно. Да, это круто.

Вы знаете, я ни о чем не жалею. Так сложилось. Может быть, не в то время, не в том месте родился. Хотя я большой патриот своей страны, люблю ее. Но такова система.

Не жалею. У меня все хорошо. Не голодаю. Хотя, конечно, прикольно, что сравнили с Неймаром. Это всегда приятно», — приводит слова Гатагова «Спорт-Экспресс».