Маммана считает Кокорина лучшим нападающим в России

Защитник «Зенита»рассказал о том, кого считает лучшим форвардом в РФПЛ.

«Для меня лучший нападающий в России – Кокорин, и я рад, что мне приходится играть против него только на тренировках.

Но есть еще два человека, справиться с которыми непросто: Смолов из "Краснодара" и спартаковец Луис Адриано. Это опытные умелые форварды, всегда доставляющие много хлопот.

Самый безумный в плане жесткости – Заболотный. Когда мы играли против "Тосно", мне от него столько раз доставалось по ногам, не сосчитать! Он очень сильный, рослый и быстрый. Классно, что теперь Антон выступает за нас – нам не хватало такого игрока.

Наблюдать за игроками вроде Бранислава Ивановича – одно удовольствие. Он – большой мастер, именно поэтому достиг таких высот. На каждой тренировке стараюсь смотреть на него, перенимать опыт. Сложно выделить что-то одно – скорее, общий подход к игре в защите, в которой ему нет равных», — приводит слова Мамманы «Спорт-Экспресс».