СМИ: «Челси» откладывает отставку Конте из-за выплаты компенсации

Владелец лондонскогоне торопится с увольнением главного тренера командыиз-за необходимости выплачивать солидную компенсацию.

Как сообщает Sport.es, руководство «синих» откладывает увольнение Конте до конца сезона, чтобы не платить ему компенсацию за разрыв контракта в размере 30 миллионов евро.

Также отмечается, что у Конте есть два матча, чтобы улучшить результаты команды — против «Вест Бромвича» в АПЛ 12 февраля и «Халла» в Кубке Англии 16 февраля.

Конте под угрозой отставки

Что касается того, кто сменит Конте летом, то, как и сообщалось ранее, приоритетной для «Челси» является кандидатура испанца Луиса Энрике.

Напомним, под руководством Конте «Челси» выиграл чемпионат Англии в прошлом сезоне, однако в этом сезоне идет в АПЛ лишь четвертым, а в последних двух матчах потерпел крупные поражения.