Кокорин готов выполнить желание болельщиков в случае успеха сборной России на ЧМ-2018

Нападающийзаявил, что готов выполнить желание болельщиков, если национальная команда добьется успеха на чемпионате мира-2018.

«Если команда выступит удачно на чемпионате мира, то давайте разыграем среди болельщиков какое-нибудь позорное или смешное желание, чтобы отметить это событие, и я с радостью это сделаю», — цитирует Кокорина пресс-служба сборной России.

Напомним, сборная России начнет выступление на домашнем чемпионате мира 14 июня матчем с Саудовской Аравией, 19 июня встретится с Египтом, а 25 июня сыграет с Уругваем.

Маммана считает Кокорина лучшим нападающим в России

ЧМ-2018 пройдет в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля.