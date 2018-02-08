Александр Кержаков стал послом БК «Леон»

В преддверии чемпионата мира по футболусобирает поистине могучую собственную команду звезд. Компания объявила о начале партнерства со знаменитым российским футболистом. Великолепный форвард отныне является официальным представителем бренда БК «Леон» и будет поддерживать рекламные акции компании.

Лучший бомбардир в истории современного российского футбола, забивший наибольшее количество голов за сборную страны, в прошлом году Александр Кержаков завершил славную карьеру игрока. Безусловно, столь харизматичный и известный всей стране спортсмен стал оптимальным выбором для БК «Леон».

Пресс-секретарь БК «Леон» Алёна Шеянова выразила общее удовлетворение от заключения партнерского соглашения.

«На протяжении многих лет Александр олицетворял собой атакующий футбол России. Он бил, бьет и будет бить – теперь уже в новой ипостаси, в роли нашего амбассадора. Нисколько не сомневаюсь, что сотрудничество БК "Леон" и Александра Кержакова окажется остроатакующим и крайне полезным для всех», — резюмировала спикер компании.

В процессе переговоров одним из главных факторов для звездного нападающего был невероятный прогресс БК «Леон». Ведь компания в короткий промежуток времени стала известна практически всем любителям спорта в России. И футбольные фаны среди них, конечно же, составляют большинство.

Надежность в выплатах, удобство навигации сайта www.leon.ru, широкая роспись событий на нем и максимальная доброжелательность к пользователям – аксиомы для БК «Леон». Благодаря этому компания уже завоевала серьезный авторитет у отечественных поклонников ставок на спорт.

Александр Кержаков в команде послов БК «Леон» присоединился к не менее знаменитым россиянам – лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову и экс-коллеге по футбольной сборной России Роману Широкову.

«Перед началом ЧМ-2018 мы понемногу собираем команду такого уровня, которой, думается, не будет стыдно и по-настоящему сыграть на полях чемпионата, — улыбнулась пресс-секретарь БК "Леон". – Но главное, конечно, что эти знаменитые парни отныне вместе с нами. А мы с ними станем еще сильнее!»

БК «Леон» — партнер LiveSport.Ru. Зарегистрироваться, получить бонус 3999 рублей и сделать ставку можно тут.