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    «Динамо» претендует на полузащитника «Црвены Звезды»

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    Славолюб Срнич
    На фото:Славолюб Срнич
    Московское «Динамо» заинтересовано в трансфере полузащитника сербской «Црвены Звезды» Славолюба Срнича.

    Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на «Спортски Журнал», скаут «Динамо» присутствовал на сборах «Црвены Звезды» и просматривал Срнича.

    На игрока также претендует немецкий «Кельн», однако «Динамо» может опередить конкурента и подписать Срнича в зимнее межсезонье. Трансферное окно в Германии уже закрыто, и «Кельн» не сможет оформить переход раньше лета.

    В текущем сезоне на счету 26-летнего Срнича 3 гола в 16 матчах чемпионата Сербии.

    Стоит отметить, что ранее в «Динамо» заявили о завершении зимней трансферной компании.

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