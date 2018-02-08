«Динамо» претендует на полузащитника «Црвены Звезды»

Московскоезаинтересовано в трансфере полузащитника сербской

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на «Спортски Журнал», скаут «Динамо» присутствовал на сборах «Црвены Звезды» и просматривал Срнича.

На игрока также претендует немецкий «Кельн», однако «Динамо» может опередить конкурента и подписать Срнича в зимнее межсезонье. Трансферное окно в Германии уже закрыто, и «Кельн» не сможет оформить переход раньше лета.

В текущем сезоне на счету 26-летнего Срнича 3 гола в 16 матчах чемпионата Сербии.

Стоит отметить, что ранее в «Динамо» заявили о завершении зимней трансферной компании.