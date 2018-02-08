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    Божович: Шансы ЦСКА и «Црвены Звезды» абсолютно равны

    Лига Европы ЦСКА
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    Миодраг Божович
    На фото:Миодраг Божович
    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил шансы ЦСКА и «Црвены Звезды» в российско-сербском противостоянии 1/16 финала Лиги Европы.

    «Кто фаворит на бумаге? Его нет. Шансы абсолютно равны», — сказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Изменилась ли "Црвена Звезда" после моего ухода? Да, кардинально. Пришли новые игроки. Сейчас в стартовом составе играет всего лишь четыре футболиста, которые работали со мной. Теперь "Црвена" любит выступать больше вторым номером, рассчитывая на быстрые контратаки», — сказал Божович.

    «Но с ЦСКА, при своих болельщиках, команда полетит вперед», — резюмировал черногорский специалист.

    Напомним, Божович возглавлял «Црвену Звезду» с 2015 по 2017 годы.

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