Божович: Шансы ЦСКА и «Црвены Звезды» абсолютно равны

Главный тренероценил шансыв российско-сербском противостоянии 1/16 финала Лиги Европы.

«Кто фаворит на бумаге? Его нет. Шансы абсолютно равны», — сказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Изменилась ли "Црвена Звезда" после моего ухода? Да, кардинально. Пришли новые игроки. Сейчас в стартовом составе играет всего лишь четыре футболиста, которые работали со мной. Теперь "Црвена" любит выступать больше вторым номером, рассчитывая на быстрые контратаки», — сказал Божович.

«Но с ЦСКА, при своих болельщиках, команда полетит вперед», — резюмировал черногорский специалист.

Напомним, Божович возглавлял «Црвену Звезду» с 2015 по 2017 годы.

ЦСКА запросил у «Црвены Звезды» 1200 билетов на гостевой матч Лиги Европы

Матчи между ЦСКА и «Црвеной Звездой» пройдут 13 и 21 февраля. Первую встречу московский клуб проведет на выезде.