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    Ерохин принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Питерский «Зенит» в контрольном матче на сборе в Турции одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» — 1:0.

    Единственный гол на 23-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин.

    Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Дональд не смог выбить мяч за пределы штрафной площади, мяч перехватил Ерохин, обыграл Крстичича и затем поразил угол ворот.

    Отметим, что петербургский клуб проводил встречу без нападающего Александра Кокорина.

    Следующий контрольный матч подопечные Роберто Манчини проведут 10 февраля. Соперником будет словенский «Марибор».

    Напомним, что «Црвена Звезда» является соперником московского ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» и ЦСКА проведут 13 февраля в Белграде, ответная игра состоится 21 февраля в Москве.

    Товарищеский матч
    «Зенит» (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 1:0 (1:0)
    Гол: Ерохин, 23 (1:0).«Зенит»: Лунев, Смольников (Жирков, 83), Мевля, Маммана, Кришито (Терентьев, 63), Краневиттер (Кузяев, 63), Паредес, Ерохин, Ригони, Заболотный, Дриусси (Полоз, 81).«Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Ле Таллек (Бабич, 70), Савич (Фримпонг, 78), Родич, Срнич, Дональд (Рачич, 70), Крстичич (Гобелич, 78), Милич (Йовичич, 46), Бен Набуан, Радоньич.Предупреждения: Савич, 35. Заболотный, 77. Полоз, 90+2.
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