Ерохин принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»

Питерскийв контрольном матче на сборе в Турции одержал победу над сербской— 1:0.

Единственный гол на 23-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин.

Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Дональд не смог выбить мяч за пределы штрафной площади, мяч перехватил Ерохин, обыграл Крстичича и затем поразил угол ворот.

Отметим, что петербургский клуб проводил встречу без нападающего Александра Кокорина.

Следующий контрольный матч подопечные Роберто Манчини проведут 10 февраля. Соперником будет словенский «Марибор».

Напомним, что «Црвена Звезда» является соперником московского ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» и ЦСКА проведут 13 февраля в Белграде, ответная игра состоится 21 февраля в Москве.