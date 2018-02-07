Вернблум: Вероятно, это мой последний год в Москве

Полузащитник ЦСКАрассказал о том, как проходят зимние сборы, а также затронул тему своего будущего.

«Мы проводим сборы в одном и том же отеле уже семь лет подряд. Мне кажется, что суммарно я провел здесь год своей жизни. Здесь тихо, но мы тренируемся как свиньи. По две тренировки в день целый месяц. Здесь сложно быть позитивным. Но здесь лучше, чем в России. Привыкаешь. Двухмесячный перерыв в чемпионате – это полный бред. Но уже через десять дней нам играть в Лиге Европы.

Со мной сейчас все в порядке, но я очень зол после матча с "Эльче". Этот проклятый форвард сыграл грубо. У него не было права так себя вести. Выглядело уродливо, но я последний человек, который будет за это судить. Несмотря на то, что это товарищеский матч, ты не в лучшем расположении духа после месяца тренировок.

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Вполне вероятно, что это мой последний год в Москве. Но еще ничего не решено. Сейчас у нас нет переговоров. Я никогда не отличался особой скоростью, поэтому думаю, что могу еще немного протянуть в футболе, если захочу. Я чувствую себя хорошо, всю свою карьеру я обходился без травм», — приводит слова Вернблума Göteborg-Posten.