Промес подтвердил наличие предложений во время зимнего трансферного окна

Форвард «Спартака»рассказал, почему до сих пор не сменил клубную прописку.

«Все знают, что у меня есть амбиции, что хочу попробовать себя в Европе. Я этого не скрываю, но сейчас я на сто процентов в "Спартаке". Тут мой дом. Это и есть причина, по которой я остался. Я не могу вечно находиться в команде, но сейчас я счастлив тут. Все знают, как я люблю "Спартак".

Если бы захотел уйти, то легко мог бы это сделать. Варианты имелись. Я мог бы рассказывать, кто мной интересуется. Многие зовут, но мне хорошо в "Спартаке".

The Times высоко оценило вероятность перехода Промеса в "Саутгемптон"

Естественно, многие беспокоились из-за моего возможного ухода. Футболисты тоже читают новости. Все понемногу переживали. Это нормальная реакция, когда пресса сообщает о возможном уходе одного из лучших игроков. Понятно, что партнеры не рады таким новостям», — приводит слова Промеса «Чемпионат».