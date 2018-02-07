Наумов: 10 лет назад отказались от Неймара, Гатагов был получше

Бывший президент «Локомотива»заявил, что 10 лет назад, после турнира Mediterranean Cup-2008, клуб мог приобрести нынешнего форварда «Пари Сен-Жермен»

«Я бы не сказал, что Неймар и Коутиньо тогда выделялись на фоне остальных… Мы же Неймара после того турнира начали вести. Думали, брать его или не стоит. Хотели его купить. Селекционеры просматривали бразильца. По нему возникли довольно большие сомнения.

Во-первых, слишком молодой. Во-вторых, не ясно, как пройдет адаптация в России. Он такой довольно хрупкий, щуплый был паренек. Поэтому отказались от его кандидатуры. А вот, например, Майкона подписали довольно быстро.

Согласен, он был постарше. Однако выделялся. Скоростной, активный. Неймар же вызывал большие вопросы. Селекционеры признавали его уровень, но… Решили пока воздержаться от покупки. Плюс за него запрашивали немаленькие деньги. Мы не захотели рисковать.

Молодой игрок из Бразилии, да еще и стоил немалых денег. Риск… Точно уже не помню. Но где-то 10 миллионов. Да, десятка, наверное. Сами понимаете, выкладывать такую сумму за молодого парня с другого континента… И потом – деньги ты не из своего кармана платишь. Это средства компании. В таких вопросах нужно действовать очень осторожно.

Не было такого, чтобы Неймар сильно выделялся. На том турнире я этого точно не заметил. Да, мы уступили в финале. Но я не заметил, что Неймар играл сильнее остальных. Да даже тот же Алан Гатагов смотрелся не хуже. Даже немного получше играл. Я так думаю», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».