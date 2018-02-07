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    Левандовски летом хочет перейти в «Реал»

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    Роберт Левандовски
    На фото:Роберт Левандовски
    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски летом хочет перейти в мадридский «Реал», утверждает Marca.

    По данным издания, агент поляка является хорошим знакомым руководителей «сливочных» и находится с ними в контакте.

    В прошлом году стороны уже вели переговоры о возможном переходе игрока, но сделка не состоялась.

    Отмечается, что мюнхенский клуб не будет стремиться удерживать игрока, если он решит покинуть Мюнхен.

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    В контракте Левандовски с «Баварией», который рассчитан до 2021 года, не прописана сумма отступных.

    В текущем сезоне 29-летний игрок забил 18 голов в Бундеслиге и еще 7 – в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

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