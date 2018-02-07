Гончаренко: Мы увидели то, для чего приглашали Мусу

Главный тренер ЦСКАоценил итоги товарищеского матча с «Эльче», который армейцы выиграли со счетом 3:0 благодаря голам

«После предыдущей игры мы говорили о том, что надо найти нужный баланс, и в этом матче он был. Действовали организованно как в обороне, так и впереди, провели много правильных атак. Наша форма улучшается. Мы продолжаем работать под большой нагрузкой, но ребята с пониманием к этому относятся. Плюс позднее начало матча и погодные условия позволили играть в хорошем темпе.

Мы провели несколько теоретических и тактических занятий, чтобы Муса лучше понимал, каким образом действовать. Он умный футболист, правильно открывается, ищет нужные зоны. Мы увидели то, для чего его и приглашали.

Дубль Мусы помог ЦСКА разгромить "Эльче"

Все это время мы говорили о том, что надо улучшить игру и организацию, и мы на пути к этому. Но пока сложно оценить, в каком состоянии мы подойдём к "Црвене Звезде", потому что товарищеские матчи и официальные сильно различаются», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.