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    Гончаренко: Мы увидели то, для чего приглашали Мусу

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    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил итоги товарищеского матча с «Эльче», который армейцы выиграли со счетом 3:0 благодаря голам Ахмеда Мусы и Витиньо.

    «После предыдущей игры мы говорили о том, что надо найти нужный баланс, и в этом матче он был. Действовали организованно как в обороне, так и впереди, провели много правильных атак. Наша форма улучшается. Мы продолжаем работать под большой нагрузкой, но ребята с пониманием к этому относятся. Плюс позднее начало матча и погодные условия позволили играть в хорошем темпе.

    Мы провели несколько теоретических и тактических занятий, чтобы Муса лучше понимал, каким образом действовать. Он умный футболист, правильно открывается, ищет нужные зоны. Мы увидели то, для чего его и приглашали.

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    Все это время мы говорили о том, что надо улучшить игру и организацию, и мы на пути к этому. Но пока сложно оценить, в каком состоянии мы подойдём к "Црвене Звезде", потому что товарищеские матчи и официальные сильно различаются», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

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