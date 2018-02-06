«Сантос» хочет, чтобы «Спартак» увеличил предложение по Вериссимо

хочет, чтобыувеличил свое предложение по трансферу защитника

Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес должен провести встречу с представителем «Спартака» и готов закрыть сделку, если московский клуб даст больше 8,5 миллионов евро, предложенных ранее.

«Предложение по Вериссимо очень интересное для защитника, но нам бы не хотелось продавать отличного игрока. Но, конечно, у клуба есть свои финансовые нужны. Мы ожидаем, что предложение по Вериссимо будет увеличено. Если это произойдет, трансфер, скорее всего, состоится», — сказал Перес.

Ранее стали известны детали личного контракта Вериссимо в «Спартаке».