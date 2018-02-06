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    Шалимов: Вопрос по Шатову решился, он прилетает завтра

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    Олег Шатов
    На фото:Олег Шатов
    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подтвердил, что в среду, 7 февраля, к команде присоединится полузащитник Олег Шатов.

    27-летний хавбек «Зенита» переходит в кубанский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа за 5 миллионов евро.

    «Пока еще не знаю, как будем использовать Шатова. Нужно поговорить. Узнать, в каком он состоянии. А он должен понять, как мы играем.

    Даже по телефону еще не общались. Только сегодня все окончательно решилось. Завтра он прилетает.

    Давайте об этом пока не будем. Мы сейчас на сборах, нам нужно их пройти. А дальше чемпионат покажет», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    По информации издания, Шатов, чтобы уйти в «Краснодар», заплатит «Зениту» 25 миллионов рублей из личных средств.

    Еще 10 миллионов питерский клуб получит, если полузащитник сыграет против «Зенита» в матче 25-го тура чемпионата России.

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