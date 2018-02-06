Стали известны 10 самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1

Французское издание L`Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции.

Как и можно было предположить, самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1 является нападающий ПСЖ Неймар, он зарабатывает в месяц чуть более 3 млн евро. При этом в топ-10 лишь один игрок не из парижского клуба — Радамель Фалькао, представляющий «Монако».

1. Неймар (ПСЖ) – 3,067 млн евро в месяц

2. Эдинсон Кавани (ПСЖ) – 1,54

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 1,5

4. Тиаго Силва (ПСЖ) – 1,33

5-6. Анхель Ди Мария (ПСЖ) – 1,12

5-6. Маркиньос (ПСЖ) – 1,12

7. Тиаго Мотта (ПСЖ) – 0,87

8. Хавьер Пасторе (ПСЖ) – 0,77

9. Радамель Фалькао («Монако») – 0,75

10. Дани Алвес (ПСЖ) – 0,7