СМИ: экс-игрок «Челси» может перейти в «Спартак»

Конголезский нападающий, который на данный момент выступает за французский, может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Footmercato.net, интерес к футболисту, права на которого принадлежат китайскому клубу «Хэбей Чайна Форчун», проявляет московский «Спартак».

Также претендентом на Какуту является «Бейцзин Гоань».

В текущем сезоне на счету 26-летнего Какуты 25 матчей и 3 гола за «Амьен».



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Напомним, в составе «Челси» Какута начинал свою профессиональную карьеру, однако играл преимущественно за молодежную команду, тогда как за основу провел лишь 6 матчей.