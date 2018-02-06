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    СМИ: экс-игрок «Челси» может перейти в «Спартак»

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    Гаэль Какута
    На фото:Гаэль Какута
    Конголезский нападающий Гаэль Какута, который на данный момент выступает за французский «Амьен», может продолжить карьеру в России.

    Как сообщает Footmercato.net, интерес к футболисту, права на которого принадлежат китайскому клубу «Хэбей Чайна Форчун», проявляет московский «Спартак».

    Также претендентом на Какуту является «Бейцзин Гоань».

    В текущем сезоне на счету 26-летнего Какуты 25 матчей и 3 гола за «Амьен».

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    Напомним, в составе «Челси» Какута начинал свою профессиональную карьеру, однако играл преимущественно за молодежную команду, тогда как за основу провел лишь 6 матчей.

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