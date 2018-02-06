Черчесов включил 55 футболистов в список кандидатов на участие в ЧМ-2018

Главный тренерсоставил список из кандидатов на участие в домашнем

Данный список был отправлен допинг-офицерам ВАДА. Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», за футболистами из списка будет установлен пристальный надзор.

Всего в список включены 55 футболистов. В их числе приостановивший карьеру за сборную защитник ЦСКА Василий Березуцкий, а также защитник «Спартака» Георгий Джикия, который в зимнее межсезонье получил травму крестообразных связок.

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Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России.