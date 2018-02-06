Черчесов: Аршавина нет в списке кандидатов в сборную

Главный тренерзаявил, что форвардне входит в расширенный список кандидатов в национальную команду перед ЧМ-2018.

«Мы идем своим путем, который выбрали. И на сегодня Андрея там нет», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

«Я его тоже считаю ярким футболистом. Буквально пару недель назад был в Лондоне, пообщался после матча с Арсеном Венгером и тоже вспоминали Аршавина, причем и Венгер хорошим словом», — при этом добавил главный тренер сборной.

Также Черчесов уточнил, что в список, который был отправлен допинг-офицерам ВАДА, были включены более 70 футболистов.

«Мы занесли максимальное количество фамилий, потому что этих игроков должны контролировать. А если в итоге в заявке окажется футболист, которого не было в списке, то к нам опять могут возникнуть вопросы», — сказал тренер сборной России.

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Напомним, последний раз футболку национальной сборной 36-летний Аршавин надевал в августе 2012 года.