УЕФА отклонил апелляцию «Реала» по Карвахалю

отклонил апелляцию мадридскогона двухматчевую дисквалификацию защитника

Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

Таким образом, Карвахаль не сможет помочь «Реалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Ранее защитник уже пропустил матч группового этапа против дортмундской «Боруссии».

Напомним, в декабре УЕФА дисквалифицировал Карвахаля на два матча после того, как защитник «Реала» умышленно получил желтую карточку в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ против кипрского АПОЕЛа.

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Первый матч «Реала» и ПСЖ состоится 14 февраля в Мадриде. Ответная встреча — 6 марта в Париже.