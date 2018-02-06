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    УЕФА отклонил апелляцию «Реала» по Карвахалю

    Лига чемпионов Реал Мадрид ПСЖ
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    Дани Карвахаль
    На фото:Дани Карвахаль
    УЕФА отклонил апелляцию мадридского «Реала» на двухматчевую дисквалификацию защитника Даниэля Карвахаля.

    Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

    Таким образом, Карвахаль не сможет помочь «Реалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Ранее защитник уже пропустил матч группового этапа против дортмундской «Боруссии».

    Напомним, в декабре УЕФА дисквалифицировал Карвахаля на два матча после того, как защитник «Реала» умышленно получил желтую карточку в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ против кипрского АПОЕЛа.

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    Первый матч «Реала» и ПСЖ состоится 14 февраля в Мадриде. Ответная встреча — 6 марта в Париже.

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