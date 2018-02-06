В АПЛ задумались над введением зимней паузы

Руководствоготово рассмотреть возможность введения зимней паузы в чемпионате, начиная с сезона 2019-2020.

Как сообщает BBC, руководство лиги всерьез уже на протяжении несколько месяцев обдумывает этот вариант. Объявление о введении зимней паузы может состояться уже на следующей неделе — сразу после подписания нового телевизионного контракта

«Представители Премьер-лиги в течение нескольких месяцев обсуждают этот вопрос с Футбольной ассоциацией Англии и Английской футбольной лигой в связи с проблемами, связанными с перегруженным календарем», — говорится в заявлении АПЛ.

Рассматривается, в частности, вариант «предоставления футболистам перерыва в середине сезона».

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Напомним, с инициативой ввести зимнюю паузу ранее неоднократно выступали тренеры АПЛ.