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    Стоичков: Я верю в российскую сборную

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России
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    Христо Стоичков
    На фото:Христо Стоичков
    Обладатель «Золотого мяча» 1994-го года Христо Стоичков оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира 2018-го года.

    «Я верю в российскую сборную. При всей своей прямоте и приверженности дисциплине Черчесов умеет идти на компромиссы во имя общего дела. Многое будет зависеть от успешного старта. Не вижу причин, чтобы Россия не обыграла Саудовскую Аравию в "Лужниках".

    У вас действительно конкурентоспособная команда, но её сила заключается прежде всего в дисциплине, организации. Каждый футболист, выходя на поле, должен сказать себе: "Я иду играть за родину и за свой народ". Это фундаментальное условие успеха», — цитирует известного в прошлом футболиста «Чемпионат».

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