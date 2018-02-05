Стоичков: Я верю в российскую сборную

Обладатель «Золотого мяча» 1994-го годаоценил перспективы сборнойна домашнем Чемпионате Мира 2018-го года.

«Я верю в российскую сборную. При всей своей прямоте и приверженности дисциплине Черчесов умеет идти на компромиссы во имя общего дела. Многое будет зависеть от успешного старта. Не вижу причин, чтобы Россия не обыграла Саудовскую Аравию в "Лужниках".

У вас действительно конкурентоспособная команда, но её сила заключается прежде всего в дисциплине, организации. Каждый футболист, выходя на поле, должен сказать себе: "Я иду играть за родину и за свой народ". Это фундаментальное условие успеха», — цитирует известного в прошлом футболиста «Чемпионат».