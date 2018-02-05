«Зенит» и «Краснодар» договорились о трансфере Шатова

и «достигли договоренности о трансфере полузащитника

Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», клубам удалось достичь договоренности об аренде с правом последующего выкупа.

При этом Шатов, чтобы уйти в «Краснодар», заплатит «Зениту» 25 миллионов рублей из личных средств. Еще 10 миллионов питерский клуб получит, если полузащитник сыграет против «Зенита» в матче 25-го тура чемпионата России.

Выкупить контракт Шатова после аренды «Краснодар» сможет за 5 миллионов евро.

Сообщается, что Шатов присоединится к «Краснодару» на сборе в Испании завтра, 6 февраля.

Нобоа: Есть три конкретных предложения.

В текущем сезоне Шатов провел за «Зенит» 16 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи.