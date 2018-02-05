ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Зенит» и «Краснодар» договорились о трансфере Шатова

    РФПЛ Футбол России Зенит Краснодар Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Олег Шатов
    На фото:Олег Шатов
    «Зенит» и «Краснодар» достигли договоренности о трансфере полузащитника Олега Шатова.

    Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», клубам удалось достичь договоренности об аренде с правом последующего выкупа.

    При этом Шатов, чтобы уйти в «Краснодар», заплатит «Зениту» 25 миллионов рублей из личных средств. Еще 10 миллионов питерский клуб получит, если полузащитник сыграет против «Зенита» в матче 25-го тура чемпионата России.

    Выкупить контракт Шатова после аренды «Краснодар» сможет за 5 миллионов евро.

    Сообщается, что Шатов присоединится к «Краснодару» на сборе в Испании завтра, 6 февраля.

    Нобоа: Есть три конкретных предложения.

    В текущем сезоне Шатов провел за «Зенит» 16 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи.

    Ждем победы от «армейцев»ЦСКА — «Эльче». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 6 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • 05/02
    • «Зенит» переиграл литовский «Стумбрас» в контрольном поединке
  • 05/02
    • Стали известны детали предстоящего трансфера Вериссимо в «Спартак»
  • 05/02
    • Допинг-офицеры запросили список потенциальных игроков сборной России на ЧМ-2018
  • 05/02
    • «Зенит» и «Краснодар» пока не могут согласовать условия аренды Шатова
  • 05/02
    • «Црвена Звезда» сыграет с ЦСКА при зрителях
  • 05/02
    • ЦСКА запросил у «Црвены Звезды» 1200 билетов на гостевой матч Лиги Европы
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца
    Подробный разбор
  • Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»
    •
  • Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила
  • СМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут»
    •
  • Настоящая команда против суперзвезд. Индивидуалисты проиграли
  • Реакция СМИ на результат матча между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед»
    •
  • Не до Жиру. Пять главных трансферов дедлайна
  • Все о самых интересных сделках 31 января
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе». В ожидании не слишком результативного матча
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля
  • 1,93
    •
  • Сдержат ли Бобровский и «Коламбус» атаку «Вашингтона» во главе с Овечкиным?
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля
  • 1,94
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:45
    • Гаттузо: Бесят комплименты в адрес «Милана»
  • 23:22
    • Асенсио хочет уйти из «Реала» ради английского гранда
  • 23:04
    • Дефур перенес операцию на колене
  • 22:49
    • «Ювентус» продал «Торино» права на полузащитника
  • 22:33
    • Мойес покинет «Вест Хэм» после окончания сезона
  • 22:17
    • Стали известны детали предстоящего трансфера Вериссимо в «Спартак»
  • 21:14
    • Зеедорф возглавил «Депортиво»
  • 20:59
    • «Ростов» разошелся миром со второй командой Черногории
  • 19:10
    • «Гремио» не отпускает Артура в «Барселону»
  • 18:54
    • Допинг-офицеры запросили список потенциальных игроков сборной России на ЧМ-2018
  • 18:39
    • «Локомотив» сыграл вничью со шведским клубом
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    • Вчера в 18:18
  • 18:12
    • Клопп: Мог бы получить самый большой штраф в истории футбола
  • Сколько забьет ПСЖ?
  • «Сошо» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Франции по футболу 6-го февраля
    • 1,75Сегодня в 23:05
  • 16:20
    • «Спартак» арендовал Еременко
  • 16:05
    • Ди Бьяджо будет руководить сборной Италией в ближайших матчах
  • 15:50
    • Футболист сборной Марокко Феддаль пропустит ЧМ-2018 из-за травмы
  • 15:34
    • Бакка хочет остаться в «Вильярреале»
  • 15:19
    • Защитник «Ромы» попал в ДТП
  • 14:50
    • ЦСКА запросил у «Црвены Звезды» 1200 билетов на гостевой матч Лиги Европы
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус