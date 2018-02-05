Мойес покинет «Вест Хэм» после окончания сезона

уйдет изпосле окончания сезона независимо от итогового результата команды в

Как сообщает The Telegraph, руководство «Вест Хэма» планирует расстаться с тренером, даже если команда сумеет сохранить прописку в АПЛ.

Также отмечается, что в клубе уже активно ищут замену для Моейса. В качестве кандидатов рассматриваются Рафа Бенитес («Ньюкасл»), Дэвид Вагнер («Хаддерсфилд») и экс-тренер «Уотфорда» Марку Силва.

Напомним, Моейс возглавил «Вест Хэм» осенью прошлого года.

«Вест Хэм» уволил директора из-за высказываний об африканских футболистах

После 26 туров «молотобойцы» идут в АПЛ двенадцатыми, однако всего на три очка опережают команды, располагающиеся в зоне вылета.